YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı

Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaylı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ferhat Çoban yönetimdeki 48 E 5447 plakalı otomobille, Muhammet Yılmaz yönetimindeki 48 H 8093 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik caddesiyle, 440 caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Muhammet Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ortaca Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



22.05.2017 17:15:24 TSI

NNNN

