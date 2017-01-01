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'Çilek Güzeli' İzmir'den

- İzmirli kız 'Çilek Güzeli' seçildi



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan Çilek Güzeli Yarışmasında İzmir'in Torbalı İlçesinden katılan ve 2 numara ile yarışan Berin Aydın 9 rakibini geride bırakarak Festivalin Çilek Güzeli oldu.



Geçtiğimiz Salı günü başlayan ve 6 gün süren festival son gününde Atça Mahallesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında festivalin finali niteliğindeki çilek güzel yarışması ve halk konserini izlemek üzere yaklaşık 8 bin kişi izledi. Yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin de renk kattığı festival Atça Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından ağırlıklı olarak ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan 10 yarışmacının katıldığı yarışmaya İzmir'in Torbalı ilçesinden katılan Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Berin Aydın festivalin Çilek Güzeli seçildi. Jüri üyelerinin puanlamada zorlandığı yarışmada ikinci güzel Büşra Karacaören, üçüncü güzel ise Büşra Yılmaz seçildi. Festivalde Özlem Yılmaz poz güzeli seçilirken dostluk güzeli ise Gamze Tırpan oldu.



İzmirli kızların güzelliğinin bir kere daha tescillendiği yarışmada çilek güzeli seçilen İzmirli güzel Berin Aydın, 'Zaten Çilek gibiyim, kırmızı giydim ve çilek gibi oldum. Sultanhisar'dan en güzel anıyla döneceğim. Önceleri çilek sevmezdim. Ama öğrenci olarak geldiğim Sultanhisar'da Çilekle tanıştım. Yetiştirildiği yeri görünce ve tadınca çok beğendim. Bundan sonra da yemeğe devam edeceğim. Ne de olsa zaten çilek gibiyim. Buradan güzel anılarla döneceğim için asla unutmayacağım" dedi.



Güzellerin hediyelerini protokol verdi

Yarışma sonunda kraliçenin tacını Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve eşi Dr.Müjgan Yıldırımkaya taktı. Altın, para ve çeşitli hediyelerin de sahibi olan güzellerin ödülleri ilçe protokol üyelerince takdim edildi.



Festivalin 6. ve son gününde düzenlenen halk konserinde Pelin Elitez, Ufuk Yıldırım ve Simga sahne aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde sahne performansları ile ilçe halkının gönlünde taht kuran sanatçılar birbirinden güzel eserleri halkla birlikte söyledi. Sanatçı Ufuk Yıldırım ise konserini tamamladıktan sonra meslektaşı Simge'yi iyi dost olduğu Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile birlikte izledi. Sultanhisar Belediyesi tarafından dağıtılan 5 bin bayrakla kırmızı ve beyaza bürünen konser alanında 10. Yıl marşı ve İzmir Marşı halk korosu tarafından yüksek sesle söylendi. Programlar arasında sanatçılara ve destek veren hak oyunları ekiplerine birer plaket ve çiçek vererek teşekkür eden Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Festivalimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Acıların yaşanmadığı bir Türkiye dileğiyle tüm halkımıza mutluluklar diliyorum" dedi.

(AS-MB-Y)



22.05.2017 17:18:09 TSI

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