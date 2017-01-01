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Ağrı'da Sinema Günleri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:18
Ağrı'da Sinema Günleri
Ağrı'da Sinema Günleri

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi her gün 2 seansta yaklaşık 200 öğrenciye cep sinema gösterimi yapıyor.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın talimatları doğrultusunda Ahmedi Hani Kültür Merkezinde çocukların gelişimini sağlamak için öğrencilere çeşitli filim gösteriler düzenleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında Ahmedi Hani Kültür Merkezinde sinema günleri gösterimi yapılıyor. Günde iki seans olmak üzere 200 çocuğun katıldığı animasyon film gösterimlerinde öğretmen ve öğrencilerin birlikte film izlemeleri sağlanıyor.
Okullarda bulunan öğrenciler öğretmenler eşliğinde Ağrı Belediyesinin tahsis ettiği servislerle Okullarda sınıf sınıf getirilerek filim gösterimi yapıldıktan sonra tekrar öğrenciler okullarına bırakılıyor. Katılımcı öğretmenler, öğrencilerin toplu şekilde film izlemelerini sosyal alanda çocukların gelişmelerini sağladığını belirtti.
(AG-AA-Y)

22.05.2017 17:18:48 TSI
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