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Gemlik'te spor hamlesi



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından yenilenen Kayıkhane Basketbol Sahaları açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, son 6 yılda 20. Spor tesisini hizmete açtıklarını vurguladı. Spor tesislerinin birçoğuna açılış töreni yapmadıklarını hatırlatan Refik Yılmaz, Kayıkhane Basketbol Sahalarına büyük önem verdikleri için bu töreni tertiplediklerini kaydetti. "Gençlerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır" diyen Başkan Refik Yılmaz, Anadolu İmam Hatip, Celal Bayar Anadolu Liseleri, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu'nun ardından Şükrü Şenol Ortaokulu, Gemport Anadolu Lisesi ve 11 Eylül Ortaokullarına da spor salonu kazandıracaklarını bildirdi.

Aynı anda sağlık ocaklarını da yenilediklerine dikkat çeken Refik Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi, Balıkpazarı ve Merkez Sağlık Ocaklarının temellerinin yakında atılacağını söyledi. Açılışın ardından Anadolu Lisesi ve Celal Bayar Anadolu Lisesi Basketbol takımları gösteri maçı yaptı. Gemlik Basketbol Kulübü de bir gösteri maçı yaptı.

(MŞ)



22.05.2017 17:19:02 TSI

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