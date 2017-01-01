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Dodurga Taekwondo Şampiyonasına ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Belediyesi bir ilke imza atarak Türkiye Taekwondo Federasyonu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Dodurga Belediyesinin organizasyonu ile düzenlenen Taekwondo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Dodurga beldesine kazandırılan kapalı spor salonu ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaparken, şampiyona belde halkı tarafından ilgi ile takip edildi. Türkiye geneli 9 il ve 13 spor kulübünden 200 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, böyle bir organizasyonu beldelerinin gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu şampiyonanın Dodurga'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye Taekwondo Federasyonu ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara protokol mensupları tarafından madalya ve plaketleri verildi.

Şampiyonaya Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, İl Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Milli Takım Teknik Direktörü Davut Cengiz, İl Temsilcisi Mesur Düş, İlce Gençlik ve Spor Müdürü Rüştü Yıldırım, Dodurga Belediye Antrenörü Gökalp Yıldız, taekwonda antrenörleri, federasyon hakemleri, davetliler ve belde halkı katıldı.

(İC-MET-Y)



22.05.2017 17:19:09 TSI

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