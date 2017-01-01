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Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'ndan resim sergisi



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı İlçesi Gazimihal Ortaokulu öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evi Salonunda gerçekleştirilen resim sergisinin açılışına; Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Okul Müdürü Ergün Yakar ve çok sayıda davetli katıldı. Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman tarafından açılan serginin 25 Mayıs Perşembe gününe kadar açık olacağı öğrenildi.

Okul Müdürü Yakar ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hacer Alkan, resim emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ederken, protokol üyelerin sergiyi gezmesiyle program son buldu.

(AA-MET-Y)



22.05.2017 17:25:28 TSI

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