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Bilgi ve Kültür Yarışması birincileri Başkan Ayaz'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Bilgi ve Kültür Yarışması'nda birincilik Başiskele'nin oldu.

Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Bilgi ve Kültür Yarışması'na Başiskeleyi temsilen ilçe birincisi Kullar Hacı Mustafa Özsoy Ortaokulu öğrencileri katılım sağladı. Yarışmada her ilçe 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 yarışmacı ile temsil edilirken, yarışmacılara Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Din Kültürü ve Genel Kültür kategorilerinden sorular soruldu.

Tüm elemelerden geçen Kullar Hacı Mustafa Özsoy Orta Okulu 8. sınıf öğrencileri Süeda Yavru, Yusuf Sami Öztürk, Pınar Demirtaş, Muhammed Sait Buğu yarışmada Başiskele'yi temsil ettiler. Yarışmanın sonucunda 190 puan alan ekip en yakın rakiplerine fark atarak Kocaeli 1.si oldu.

Kullar Hacı Mustafa Özsoy Orta Okulu Müdürü Yasin Samat ile birlikte öğrenciler, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a ziyarette bulunarak bu yarışma boyunca geçirdikleri süreci ve başarılarını paylaştılar. Otobüs desteği ve okullarına yaptıkları katkılardan ötürü Başkan Ayaz'a teşekkür ettiler.

(UK-RFK-Y)



22.05.2017 17:26:51 TSI

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