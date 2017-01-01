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Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Ramazan Mukabelelerine hazır



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Mukabele Programları kapsamında mahalle sakinleri bir araya gelerek Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirecek.

Bilecik Belediyesi, mahallelerdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ile mahallelilik bilincinin oluşmasına büyük katkılar sağlayan ve anlamlı bir geleneğin sürdürülmesine olanak sağlayan Ramazan Mukabeleleri ile bütün mahallelerdeki komşuları bir araya getiriyor. Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görevlisi Gassal Fatma Yılmaz, bütün mahallelerde büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen mukabeleler hakkında yaptığı açıklamada, mahalle sakinleri ile birlikte güzel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, ''Bilecik Belediyesi olarak güzel ve anlamlı bir gelenekte 6 yılımızı tamamladık. Bizler Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak bu anlamda üzerimize düşen görevleri yaptık ve Ramazan ayına hazırız. Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun ilgi ve talep karşısında bu yıl da Ramazan ayı mukabele programlarını gerçekleştireceğiz ve Hürriyet Mahallesi, Osmangazi (TOKi), İsmetpaşa, Beşiktaş, Ertuğrulgazi Mahalle Konakları ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde mukabelelerimiz başlayacak. Hayatı anlamlı kılan bugünümüze ve yarınlarımıza dair umutlarımızı diri tutmamızı sağlayan hayat kitabımızdır Kur'an. Mübarek Ramazan ayında her bir harfi otuz bin baki meyveler veren Kur'anı Hakim, öyle nurlu bir tuba ağacı hükmüne geçiyor ki, milyonlarla baki meyveleri kazandırıyor. Tabi bizler çevremizdeki Müslüman kardeşlerimizi de düşünüyoruz. Akrabamız, komşularımız arkadaşlarımız, hemşerilerimizi dindaşlarımızın hepsini düşünüyoruz ve diyoruz ki ne mutlu ki Ramazan ayını Cenabı Hakk'ın sevdiği şekilde, razı olacağı biçimde geçirip günleri geceleri ibadet ve taatle değerlendirip ihya edenlere. Bizler de Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü adına hemşehrilerimizin Ramazanı Şerifini tebrik ediyor ve bütün hanımefendileri, mahalle konaklarımıza bekliyoruz. Bizlere bu anlamda yıllardır katkı sunan ve yanımızda yer alan Belediye Başkanımız Selim Yağcı'ya mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Ramazan ayı mukabelelerinin 24 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, mahallelerde yapılacak olan mukabelelerin ise; mahalle konaklarında saat 11.00'de yapılacağı belirtildi.

(CKT-MET-Y)



22.05.2017 17:27:50 TSI

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