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Salihli'de geleneksel pilav günü



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kurtuluş Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen 4. Geleneksel pilav günü büyük ilgi gördü.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir tarafından düzenlenen 4. Pilav Günü'nde hem mahalle şenlendi, hem de etkinliğe katılan davetlilere pilav-ayran ikram edildi. Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen, Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği 4. Geleneksel Pilav günü etkinliğine İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Geleneksel olarak düzenledikleri Pilav Gününün bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir, amaçlarının mahalle dayanışması ile birlik ve beraberliğin en üst düzeye taşımak olduğunu söyledi.

Pilav gününü mahalle halkının katkıları ile gerçekleştirdiklerini belirten Gezdir, pilav gününde 67 yıla yakın geçmişi olan, kentin sosyal yaşamına, kültürüne ve ekonomisine yön veren Kurtuluş Mahalle sakinleri ile dostluk, dayanışma vefa örneğinin sergilendiğini ifade ederek, etkinliğe katılan tüm davetlilere ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

(BA-SC)



22.05.2017 17:29:05 TSI

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