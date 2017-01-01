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Anadolu Mektebi Projesinin 29'uncu durağı Kayseri oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Anadolu Mektebi Projesinin 29'uncu durağı Kayseri oldu. Anadolu Mektebi Projesinin 29'uncu durağı Kayseri oldu. Kayseri'den 100 öğrenci projede yer alacak.

Melikgazi Rehberlik v Araştırma Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Anadolu Mektebi Proje Tanıtım Toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, Proje Koordinatörü Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Güçlü, çok sayıda öğretmen ve proje için seçilen öğrenciler katıldı.

Kayseri'den 100 öğrenci projede yer alacak

Açılış konuşmasını gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, projenin, bir projede amaçlanan beş temel beceriyi öğrencilere aşılayacak nitelikte güçlü bir proje olduğunu belirtti. Kayseri'de projeyi uygulayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Osman Malkoçoğlu, "Genel anlamda bir projenin öğrenciye beş özellik kazandırma esas alınmıştır der. Bunları sıralayacak olursak: çalışkan olmak, çalışmayı karakter haline getirmek; devlet için, millet için, insanlık için bir büyük ideale sahip olmak; aile bağlarına önem vermek; hayatta kimseye zarar vermeden yaşamak; doğru sözlü olmak. Bunlar aynı zamanda rabbimizin insani kamil olma yolunda bize öğütlediği temel yapı taşlarıdır da aynı zamanda. Bu projede ele alınan yazarların da, milli manevi kültürümüzün temel yapı taşlarını oluşturan değerlere kitaplarında yer veren yazarlar olduğunu görürüz. Bu bakımdan 292 bin örgün öğretim öğrencimiz içinde, bu proje için seçilmiş, bu projeye emek ve gönül verecek ve projenin Kayseri ayağında rol alacak öğrenciler olmanız hasebiyle nazarımızda çok önemlisiniz. Dolayısıyla projenin ülkemize ve Kayserimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Proje, Bakan Nabi Avcı'nın desteğiyle yaygınlık kazandı

Projenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sami Güçlü ise, projeye başladıkları 2012 yılında bu kadar yayılacağını düşünmediklerini, ancak geldikleri aşamanın, okuma alışkanlığının yaygınlaşması adına kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Prof. Dr. Sami Güçlü, "2002'de Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi iken bir siyasi hayat tecrübemiz oldu ve 10 yıl sonra bırakıp tekrar üniversiteme döndüm. Dönerken de hedefim Sakarya'da bu faaliyeti başlatmaktı. Ama büyüteyim, diğer illere gitsin diye bir düşüncem yoktu. Proje daha sonra o şehirde derinleşmesinden ziyade çevreye yayıldı. Beş ilde benzer programlara başladık; Sakarya, Bolu, Kocaeli, Aksaray, Çorum. Beşinci yılda biz ilk defa fark edildik. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bizim Aksaray'daki toplantımıza katıldı. Ardından projemiz daha da yaygınlık kazandı" dedi.

"Kitap okuma alışkanlığı yaşamda başarı getiriyor"

Kitap okuma alışkanlığının, bireyi yaşamda başarılı kıldığına değinen Prof. Dr. Sami Güçlü, " 1996-1197'de daha önceden beri kendi deneyimlerime dayanan yazar okumalarını yaptım. Öğrencilere, bir gün günde bir kitap okuyacak seviyeye geleceklerini söylüyordum. Bu söylediğime inanamıyorlardı. Bu öğrencilerle iki yıl her hafta aksatmadan ikişer saat yazar okumaları yaptık. Gerçekten de günde bir kitap eşiğine gelen öğrencilerim oldu. Onlar da hayatlarında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sami Güçlü'nün konuşmasının ardından, projede yer alacak olan öğrencilere Yazar Mustafa Kutlu'nun eserleri takdim edildi.

(SK)



22.05.2017 17:30:26 TSI

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