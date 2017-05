YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şerefiye Caddesi bölünmüş yol oluyor

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Şerefiye Caddesinde bölünmüş yol çalışmasına başlarken, yaklaşık 2 kilometrelik yolda kaldırım da yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çohaz Petrol ve Bostaniçi Mahallesi arasındaki 2 kilometrelik Şerefiye Caddesinde bölünmüş yol çalışmalarının startını verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, Şerefiye Caddesini kadastro sınırları içerisine çekiyor. Yapılan yol genişletme çalışmasında cadde içinde kalan bahçe duvarları ve diğer müştemilatlar bir bir yıkılıyor. Yaklaşık 20 metreyi bulacak caddede drenaj hattı, kaldırım ve asfalt dökümü yapıldıktan sonra bölünmüş yol olarak halka hizmet verecek.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi, ekiplerden bilgiler aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, kent trafiğinin can damarları olan caddeleri şehir ulaşımına uygun hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Tamer, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ve Genel Sekreterimiz Mustafa Yalçın'ın talimatları ile şehir içerisinde yoğun şekilde kullanılan Şerefiye Caddesi-Bostaniçi yolunda genişletme, kaldırım yapımına başladık. Bizler her şeyden önce vatandaşın rahat etmesi ve evine gittiği yolu güvenle kullanması için bu çalışmaları yapıyoruz. Şu anda burada kaldırım yok, yayalar için güvenli değil. Ekiplerimiz işlerini tamamladığı zaman bu yol çift şeritli, kaldırımı olan güvenli ve modern bir görünüme kavuşacak" dedi.



Mahalleliden büyük destek

Çalışmalarda mahalleli desteğinin büyük olduğunun altını çizen Tamer, şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlarımız bizlere teşekkür ediyor, bazıları ise yol sınırları içinde kalan duvar ve diğer yapılarını kendi gayreti ile sökerek bizim belirlediğimiz sınırların gerisine taşıyor. Halk yol istiyor, kaldırım istiyor, evine gittiği yolda güvenle yürümek istiyor. Bizlere yardımcı oldukları için kendilerine belediyemiz adına teşekkür ediyoruz."



"Hizmet görmeye başladık"

Yıllardır belediyeden hizmet alamadıkları için dert yanan vatandaşlar, "Kaldırımlarımız olmadığı için evimizden adım atınca trafiğin ortasında kalıyoruz. Kaldırımsız yollardan çocuklarımızı okula göndermek zorunda kalıyoruz. Ayrıca yol kenarında bulunan kanallarda her türlü atık mevcut. Bu kanallar çevreye hastalık ve kötü kokular yayıyor. Yapılan çalışmalarla hizmeti gördük. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dediler.

