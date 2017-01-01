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Türkiye Pizza Şampiyonu ÇOMÜ'lü



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Meryem Yavuz 1'inci Türkiye Pizza Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

İstanbul Mecidiyeköy Trump Alışveriş Merkezinde Pizza Ustaları ve Aşçıları Birlikteliği (PabirDer) tarafından düzenlenen yarışma, PabirDer Başkanı Şef Aşçı Yavuz Hoşkal ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Manav'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmaya, Gökçeada ve Çanakkale'ye özgü tatların ön plana çıktığı, içinde; sarı mercimek unu, Gökçeada kakuleli dibek kahvesi, Ezine peyniri, Gökçeada dağ kekiği, melki ve kuzu göbeği mantarı gibi malzemelerin olduğu pizza tarifiyle katılan Meryem Yavuz, yarışmada rakiplerini geçerek 'Üniversite Pizza' kategorisinde altın madalyaya layık görüldü. 2017 Genç Aşçılar Milli Takım üyesi olan Yavuz, yarışmada klasman/kategori birinciliği kupasını da aldı.

(GD)



22.05.2017 17:34:15 TSI

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