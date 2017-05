YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Melikgazi Belediyesspor şampiyon oldu

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız takımı 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Nevşehir Ürgüp de yapılan olan Yıldız erkekler grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Melikgazi Belediyespor Genç ve Minik Erkekler takımı daha önceden Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etmişti. Şampiyon olan takım böylece, 3 takım ile Türkiye finallerinde Kayseri'yi temsil edecek.

Melikgazi Belediyespor Baş Antrenörü Fuat Kalay, konuyla ilgili açıklamasında, "Sözümüz de durduk.3 kategoride de Türkiye Şampiyonasına gidiyoruz. Gençler ve miniklerden sonra Yıldız takımımız da Türkiye Şampiyonasında. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sporun ve sporcunun dostu Onursal Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, her daim yanımızda olan ve bizleri maddi-manevi her türlü destekleyen Kulüp Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk'e , yöneticilerimize ve emeklerini esirgemeyen cefakar ve çalışkan Alt Yapı antrenörlerimiz Metin Tutum ve Zehra Hamurculu hocalarımıza ve bu başarıda büyük pay sahibi aslan yürekli sporcularımıza teşekkür ederim.İnşallah Bursa'dan da çok iyi sonuçlar ile döneceğiz" diye konuştu.

Elde edilen bu başarıların tesadüfi olmadığını ve koordineli ve yoğun bir çalışmanın ardından elde edildiğini belirten Kulüp Başkanı Serdar Öztürk ise, "Melikgazi Belediyespor son on yılda şehrimizdeki salon sporlarına damga vuran bir kulüp. Hem yetiştirdiği sporcular,hem basketbol ve voleybol branşında elde ettiği başarılar hem de tesisleşme anlamında gösterdiği gayretle bu günlere geldi.Özellikle voleybol branşında çok önemli başarılar elde ettik.Bu yılda gençlerimiz aynı başarıyı tekrarladı.Yıldızlar,Gençler ve Minik Erkekler'de Türkiye Finallerinde şampiyonluk için mücadele edeceğiz.Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.Elbette amacımız bu başarıları artık taçlandırmak ve en az bir kupayı müzemize getirmektir.Her zaman başarıya endeksli çalışmalar yapan takımlarımız inanıyorum ki,uzun yıllardır beklediğimiz kupayı Kayseri'ye getirecek ve bizlere farklı bir gurur yaşatacaktır.Bu başarıların elde edilmesinde bizim en büyük destekçimiz olan Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a yönetim,teknik heyet ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum.Kayserili sporseverler bizi izlemeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

