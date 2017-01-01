Başkan Yücel, kardeş şehir heyetlerine Tavşandamı'nı gezdirdi
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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kardeş şehirlerden gelen heyetlere Tavşandamı proje alanlarını gezdirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17. Uluslar arası Alanya Turizm ve Sanat Festivali için Alanya'da bulunan kardeş şehir heyetlerine Tavşandamı alanını gezdirdi. Projeye hayran kalan misafirlerine Başkan Yücel, Tavşandamı Yaşam Alanı'nda devam eden çalışmaları anlattı.
Kardeş şehir heyetlerine proje aşamalarını anlatan Başkan Yücel, projede yer alan detaylar hakkında bilgiler verdi. İki ay içerisinde projenin hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Yücel, Tavşandamı projesi ile Alanya'nın özlenen sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade etti.
(SÇ-SÇ-Y)
22.05.2017 17:36:46 TSI
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