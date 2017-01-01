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Gaziantep'te bin işletmeye 10 milyon TL destek ödemesi yapıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yılın ilk 4.5 ayında yaklaşık bin işletmeye 10 milyon TL destek ödemesi yapıldı.

KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, Gaziantep'te 1 Ocak-18 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki 4.5 aylık dönemde yaklaşık bin işletmeye 10 milyon TL destek ödemesi yapıldığını söyledi. Gaziantep'te KOSGEB'e kayıtlı işletme sayısının 23 bin 500 olduğunu belirten Müdür Gözek, işletmelere fuarlara katılımdan, personel istihdamı, yeni iş kurulması makine-ekipman alımlarına kadar bir çok farklı destek programları uyguladıklarını da ifade etti. Farklı dönemlerde çıkarılan kredi faiz destekleri ile de işletmelerin desteklendiğini ifade eden Gözek, verilen desteklerle ilgili şu bilgilere yer verdi:

"2003 - 2015 yılları arasında toplam 5 bin 128 işletmeye 37 milyon civarında destek ödemesi yapılmıştır. 2016 yılında 880 işletmeye 8 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır. 1 Ocak 2017-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yer alan 4,5 aylık dönemde yaklaşık bin işletmeye 10 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır. 2003 yılından bu zamana toplamda yaklaşık 7 bin işletmeye 55 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır" dedi.

Sıfır faizli kredi desteği ile ilgili de bilgi veren Gözek, "KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü tarafından sıfır faizli kredi desteği ödemelerinde 2003 - 2015 yılları arası 3552 işletmeye 299 milyon 706 bin 115 TL kredi hacmi oluşturulmuş, 27 milyon 250 bin TL Kredi faizi KOSGEB tarafından karşılanmıştır. 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ve Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinde ise 280 işletmeye 17 milyon 100 bin TL kredi hacmi oluşturulmuş, 3 milyon 600 bin TL Kredi Faizi KOSGEB tarafından karşılanmıştır. Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Şubat 2017 tarihinden günümüze kadar yaklaşık 4 bin işletmeye 100 milyon TL kredi faiz hacmi oluşturulmuş, 20 milyon TL Kredi Faizi KOSGEB tarafından karşılanmıştır. 2 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek olup, bu rakamın artması beklenmektedir" diye konuştu.

Gözek, 2003 yılından Mayıs 2017 tarihine kadar toplamda 7 bin 832 işletmeye 417 Milyon TL'lik Kredi Faiz hacmi oluşturulduğunu, 51 Milyon TL Kredi Faizi KOSGEB tarafından karşılandığını da sözlerine ekledi.

(SD-Y)



22.05.2017 17:37:07 TSI

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