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İznik Berkay konseri ile coştu



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - İznik'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen İznik Kültür, Sanat ve Çini Festivali'nde sahne alan ünlü pop sanatçısı Berkay, hayranlarını coşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediye Başkanlığı ortaklığıyla düzenlenen 3. Kültür Sanat ve Çini Festivali ilk gün yapılan protokol konuşmaları ve açılışın ardından stant ziyaretleriyle devam etti. festivalin ikinci günü popçu Berkay sahne aldı. Vatandaşların eşlik ettiği şarkılarla alan adeta müzik şölenine dönüştü. İzniklilere unutulmaz bir gece yaşatan Berkay büyük alkış aldı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bugünün ve bu ayın önemli bir ehemmiyeti var. İznik'in Türklere başkent oluşunun 940. yıl dönümü. Tarihçilere göre mayıs ayında başkent ilan edilmiş. Böylesine anlamlı günde Berkay kardeşimizi dinledik" dedi.

Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Başkan Osman Sargın, Berkay Şahin'e çini vazo hediye ederken, Pehlivan, "Divane Aşık Gibi" şarkısını söyledi.

(MŞ)



22.05.2017 17:38:31 TSI

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