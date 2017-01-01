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"Ekmek Arası Kitap" projesi ile çocuklar kitaplarla dost oluyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 2016 yılından itibaren "Ekmek Arası Kitap" projesi yürütülüyor.

Bu proje kapsamında Bilecik'te bulunan ilkokulların yıl sonu pikniklerine kütüphane çalışanları katılıyor, yanlarında bulunan kitapları çocuklarla birlikte okuyorlar.

Proje hakkında açıklama yapan Bilecik İl Halk Kütüphane Müdürü Pınar Dengiz, amaçlarının kitabın yük olmadığını, her yerde her zaman yanında bulunduracakları bir dost olduğunu belirtti. Dengiz, "Velilerle birlikte yapılan bu etkinlikte çocuk ebeveynleriyle de birlikte kitap okuma imkanını da bulmaktadır. Pikniklerine katıldığımız sınıfları yine aileleriyle birlikte kütüphanemize davet etmekte, kütüphanemizi tanıtmakta, üye olmalarını teşvik ederek, sınıfları davet ederek kütüphanemizde farklı etkinlik ve programlarla onlarla buluşmaktayız" dedi.

(CKT-DA-Y)



22.05.2017 17:38:41 TSI

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