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Ağrı'da 'Dünya Meteoroloji Haftası'



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2014 yılından itibaren her yıl 20 Mayıs tarihlerinde yurt içinde kutlanan 'Dünya Meteoroloji Günü' bu yıl Ağrı'da kutlandı.

Bu yılda 22-26 Mayıs tarihleri arasında Ülke genelinde 'Dünya Meteoroloji Günü' nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılması planlanıyor. Bilim, sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ayşegül Sorguç'un, İl Müdürlüğü personeli ile birlikte Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil'i ziyaretleriyle başlayan etkinlikler, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde Meteoroloji ve Meteorolojinin önemi konulu bir etkinlik programı düzenlenerek devam edildi. Meteoroloji bilimi hakkında konuşmayı yapan Sorguç, Ölçüm bilimi anlamına gelen Meteorolojinin tarihinin, binlerce yıl öncesine dayandığını söyledi. Sorguç, "Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkiler de artmaya başlamış ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşanıldığını, bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır" dedi.

(AG-AA-Y)



22.05.2017 17:39:11 TSI

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