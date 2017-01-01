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Lösemili çocuklar Bilecik'te gönüllerince eğlendiler

- LÖSEV Bilecik gönüllüsü Burcu Bakırtaş;

- "Onların yüzündeki bir tebessüm ile biz daha çok şevkleniyoruz ve çabalarımız arttırıyoruz"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte Bilecik'te lösemili çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Şenliği kapsamındaki etkinlik hakkında bilgi veren LÖSEV Bilecik gönüllüsü Burcu Bakırtaş, löseminin getirdiği zorluklar ile savaşan çocuklar ve ailelerine bir hafta armağan etmek için yola çıktıklarını belirtti. Bakırtaş, "Tüm yurttaki şenlikler ve etkinlikler kapsamında bizler de Bilecik LÖSEV gönüllüsü arkadaşlarım Hüseyin Güneş, Zeynep Yıldırım ve Esra Emir desteğiyle bir organizasyon düzenledik. Bu yıl da 'lösemi ve kansere karşı sende gönüllü ol' sloganıyla yola çıkan LÖSEV birçok il de olduğu gibi Bilecik'teki çocuk ve aileleri ile bir araya geldi. Lösemili çocuklar ilk olarak Bilecik Belediyesi Pıtırcık Oyun Salonuna götürdük. Ardından bir restoranda yemek yiyerek birbirleriyle kaynaştılar. LÖSEV gönüllüleri olarak etkinliklerde kardeşlerimizin yanında olduğumuz için mutlu ve sevinçliyiz. Onların yüzündeki bir tebessüm ile biz daha çok şevkleniyoruz ve çabalarımız arttırıyoruz. LÖSEV Bursa sorumlumuz Aylin Babaoglu'na da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

(CKT-MET-Y)



22.05.2017 17:41:55 TSI

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