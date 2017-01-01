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Gürsulular kan bağışladı



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Gürsu Belediyesi ve Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bizler yardımlaşma kültürüyle yoğrulmuş bir toplumuz. Hem kan ihtiyacını karşılayabilmek, hem de insanların hassasiyetini canlı tutmak için Kızılay tarafından yapılan çalışmalar çok önemli" dedi.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyada 53 ünite kan temin edildi.

(MŞ)



22.05.2017 17:42:16 TSI

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