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ESOGÜ'de "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konferansı düzenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:45
ESOGÜ'de "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konferansı düzenlendi
ESOGÜ'de "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konferansı düzenlendi
- BM Türkiye Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla;
- "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulmasına sadece devletler değil üniversiteler ve sivil toplum da katkı sunuyor"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, ESOGÜ Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü (DiploMUN) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konulu konferans, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla'nın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.
ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki konferansın açılışında konuşan ESOGÜ DiploMUN Başkanı Aybüke Çalışkan, dünya genelinde güvenlik ve savunmaya ayrılan bütçenin yoksulluk, savaş, açlık, çevre kirliliği gibi küresel meselelere ayrılan bütçeden çok daha fazla olduğunu belirtti. Aybüke Çalışkan, hangi ülkeden ve hangi bölgeden olursa olsun herkesin dünya vatandaşı olduğunu hatırlaması ve dünyayı koruması gerektiğinin farkında olması gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin günümüzün en etkili ve kapsamlı çalışmalarından biri olduğunu ve ülkeler için büyük önem arz ettiğini dile getiren Çalışkan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yeni çözümlerin gençlerin yazacağı projelerin çıktıları ile sağlanacağını, çalışkan güçlü ve büyük bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için hiç durmadan, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, çağımızda özellikle kurumsal şirketlerin eleman istihdam ederken adayların mesleki bilgi ve tecrübelerinin yanında; entelektüel birikim, topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk çalışmaları ve üye olunan dernekler gibi kişisel niteliklere de büyük önem verdiğini belirti. ESOGÜ Gençlik Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikler için gençleri kutlayan Gönen, gençlere konferansın konusunu oluşturan ve birbiriyle bağlantılı 17 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini iyi analiz etmeleri çağrısında bulunarak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak anahtarının kutuplaşmadan, birlikte, el birliğiyle çalışmak olduğunu söyledi. Konferansın konuşmacısı Ahmet Parla'ya katılımları için, DiploMUN'a da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkat çektikleri teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Gönen, verimli bir etkinlik geçirilmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
Prof. Dr. Hasan Gönen konuşmasının ardından Ahmet Parla'ya günün anısına geleneksel Türk okçuluğunu sembolize eden bir minyatür takdim etti. Geleneksel Türk okçuluğuna önem veren ESOGÜ bünyesinde kurulmuş olan Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü (GEOK), Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan geleneksel Türk okçuluğu temalı ilk öğrenci kulübü olma özelliğini taşıyor. Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da UNESCO'ya geleneksel Türk okçuluğunun 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması' listesine kaydedilmesi için başvuru yapılmıştı.
Takdimin ardından kürsüye gelen BM Türkiye Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla, özellikle gençlerin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek sözlerine başladı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden önce BM'nin Binyıl Kalkınma Hedeflerine kısaca değinen Ahmet Parla, başarılı olmasına rağmen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yoksulluk ve çocuk ölümlerinin azaltılması gibi gündemlerle gelişmekte olan ülkeleri hedeflediği için tüm ülkeleri kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ahmet Parla, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gelişmiş ya da gelişmekte olan ayrımı koymadan tüm ülkelerde yoksulluğu, açlığı ve eşitsizlikleri ortadan kaldırarak herkes için daha iyi bir dünya hedefine ulaşmayı amaçladığını söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulmasına sadece devletlerin değil üniversiteler ve sivil toplumun da katkı sunduğunu belirten Ahmet Parla, katılımcılık ve çok taraflı olmanın hedeflerin gerçekçiliği açısından önemli arz ettiğini söyledi. Ahmet Parla söz konusu hedeflerin başarıya ulaşabilmesi için ise mali kaynak sağlanması, siyasi iradenin varlığı ve iklim değişikliğiyle mücadele şartlarının yerine getirilmesinin gereğine işaret etti.
(İHA-MET-Y)

22.05.2017 17:45:10 TSI
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