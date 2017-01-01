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Meteoroloji salı günü içinde uyardı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:45
Meteoroloji salı günü içinde uyardı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü salı günü 5 kentte kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde Salı günü yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı bekleniyor. Oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.
(HİV-Y)

22.05.2017 17:45:49 TSI
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