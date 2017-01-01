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Manavgatlı muhtarlar ve aileleri Anıtkabir'de



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, ilçedeki muhtarları ve ailelerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e götürdü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in organizasyonu ile bir araya gelen muhtarlar, eşleri, çocukları ve yakınları, sabah 05.00'te 3 otobüs olarak Atatürk Kültür Merkezi önünden Ankara'ya hareket etti. Anıtkabir ziyaretine 60 muhtar ve aileleri katıldı. Öğlen saatlerinde Ankara'ya varan muhtarlar Anıtkabir'e önünde buluştu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise muhtarlar ve ailelerini Anıtkabir önünde karşıladı. Ellerinde bayraklarla önce Aslanlı Yol'dan geçerek ardından Ulu Önder Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden muhtarlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra dua etti. Mahalle muhtarları ve Başkan Sözen, Anıtkabir kompleksi içerisindeki "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzelerini" tek tek ziyaret ederek, Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve Atatürk ile ilgili bilgilerini artırdı. Muhtarlar ve aileleri, ziyaretten dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Başkan Şükrü Sözen, "Daha önce, Muhtarlarımızın isteği üzerine Afyon Çalıştay programımızda aileleriyle birlikte Anıtkabir'e de ziyaret düzenleyeceğimiz sözünü vermiştik. Bu güne kısmet oldu. Böylesine anlamlı bir ziyaret programında muhtarlarımızla birlikte olmak bizleri de onurlandırdı. Biz Manavgat halkı olarak Ulu Önder Atatürk'e olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Muhtarlarımızla birlikte her zaman Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 17:46:01 TSI

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