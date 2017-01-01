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SATSO eğitim çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) üyelere yönelik eğitim programlarına devam ediyor.

SATSO bünyesinde çalışmalarını yürüten 13. Meslek Komitesi organizasyonu ve Arifiye Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "İleri Düzey Excel Eğitimi" düzenlendi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim 5 gün süreyle devam etti. Katılımın ücretsiz olduğu ve Arifiye Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Laboratuvarında düzenlenen eğitim, eğitmen Emine Abacıoğlu gözetiminde gerçekleştirildi. 13. Meslek Komitesi'nin öncülüğünde düzenlenen diğer bir eğitim programı da "Yönetici Asistanlığı Eğitimi" oldu. Eğitmen Serap Aydar gözetiminde gerçekleştirilen eğitimde; Yönetici asistanı nedir?, Yönetici asistanının temel görev ve sorumlulukları, yöneticiyi tanımak, yöneticiyi temsil etmek, zaman yönetimi, inisiyatif kullanmak, randevusuz gelen ziyaretçiler, yazarken nelere dikkat etmeli, kayıt tutmak, dosyalama modelleri ve verimli toplantı düzenlemek konularında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Eğitimlerin ardından katılanlara katılım sertifikası verildi.

(RŞ-RFK-Y)



22.05.2017 17:49:53 TSI

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