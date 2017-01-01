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Sakarya Üniversitesine araç hibe edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:50
Sakarya Üniversitesine araç hibe edildi
Sakarya Üniversitesine araç hibe edildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Tofaş'ın 'Mesleki Eğitime Destek Programı' kapsamında Sakarya Üniversitesine (SAÜ) bir adet kesit araç hibe edildi.
Sakarya Üniversitesinde atölye çalışmalarında eğitim amaçlı kullanılmak üzere hibe edilen araç düzenlenen törenle teslim edildi. SAÜ Esentepe Kampusünde düzenlenen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Tofaş Bölge Müdürü Mahmut Genç katıldı. Törende, Mahmut Genç, eğitim amaçlı hazırlanan bir adet kesit Egea marka aracı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a teslim etti.
Törende konuşan Mahmut Genç, Tofaş olarak mesleki eğitime önem verdiklerini dile getirerek, "Tofaş olarak yeni teknolojilere hakim teknik insan gücünün yetiştirilmesi hedefi ile başlattığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir adet aracı Sakarya Üniversitesi'ne teslim ettik. Mesleki Eğitime Destek Projesiyle uygulamalı eğitim alanında daha kalifiye ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesine destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Sakarya Üniversitesi olarak uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Sakarya Üniversitesi olarak iş dünyasındaki gelişmeleri dikkate alarak üniversite-sanayi işbirliği projesini başlattık. Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiğimiz 3+1 ve 7+1 uygulamalı eğitim projesi ile iş dünyasının ihtiyacına uygun kalifiye mezunlar yetiştirmeye başladık. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirerek iş dünyasına hazır bir şekilde mezun oluyorlar" diye konuştu.
Rektör Elmas, eğitim amaçlı bağışlanan araç için Tofaş firmasına teşekkürlerini sundu.
(BCT-RFK-Y)

22.05.2017 17:50:21 TSI
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