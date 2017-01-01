Mahalle Muhtarı kansere yenik düştü.
(Fotoğraflı)
Bekir Şentürk
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi Muhtarı 72 yaşındaki Mehmet Şıha Parlakyıldız, lenf kanseri olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İslahiye'deki Bayraktepe Mahallesi Muhtarlığını 28 yıldır yürüten Mehmet Şıho Parlakyıldız, lenf kanseri teşhisi kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Yayam mücadelesini kaybeden 5 çocuk babası Parlakyıldız, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Muhtar, Bayraktepe Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığına defin edildi. Cenazeye, Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural,Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Faruk Uyanık Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz, muhtarlar ve yakınları katıldı.
(BŞ-SD-Y)
22.05.2017 17:52:45 TSI
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