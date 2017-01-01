Limanda iş kazası; 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta bulunan Güllük Limanı'nda meydana gelen kazada gemiden düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Güllük Limanı'nda meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Ü.B. çalıştığı gemiden ayağının kayması sonucunda yere düştü. Ü.B'nin düştüğünü gören çevredekiler, olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Güllük UMKE ekipleri, yaralıya yerinden tahliye etti.
Ü.B., 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Ü.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DL-MB-Y)
22.05.2017 17:53:35 TSI
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