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Turistik alanlarda çalışan personele eğitim

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:06
Turistik alanlarda çalışan personele eğitim
Turistik alanlarda çalışan personele eğitim

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve turistik mekanlarında görev yapan 26 personeline temel iletişim, turiste yaklaşım ve şehrin tarihi konusunda eğitim verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turistlerin kenti rahat ve sorunsuz bir şekilde ziyaret etmesi amacıyla kentin tarihi ve turistik alanlarında çalışan personellerine yönelik eğitim çalışması başlattı. Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Turizm Bürosu'nda verilen eğitime, 26 personel katıldı. Eğitimde personellere, temel iletişim, turiste yaklaşım ve sorunlarını çözme konusunda bilgiler verildi. Kentin tarihi, coğrafik yapısının özellikleri, tarihi Surlar ve burçların özellikleri, Dicle Nehri, Mezopotamya, Hevsel Bahçeleri ve kentte hüküm sürmüş medeniyetler hakkındaki bilgilendirmeler, yapımı 21 yıl 21 gün süren Diyarbakır Suriçi maketi baz alınarak yapıldı. Tarihi ve iletişim konularının ardından personellere, kentin turizm potansiyeli hakkında aktarımlar yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi personelleri, daha sonra tarihi mekanları gezdi.
(İHA-AKK-Y)

22.05.2017 18:06:39 TSI
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