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BEÜ'den anlamlı sosyal sorumluluk projesi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:11
BEÜ'den anlamlı sosyal sorumluluk projesi
BEÜ'den anlamlı sosyal sorumluluk projesi

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3.Sınıf öğrencileri 13-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak Uzun Mehmet İşitme Engelliler İlkokulun'nda "Engelleri Renklendiriyoruz" temalı Sosyal Sorumluluk Projesinde bir araya geldiler.
Danışmanlığını Öğr.Gör.Kayhan Kafalı'nın üstlendiği Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında "Engelleri Renklendiriyoruz. Duymamak Engel Değildir. Aslında Hepimiz Aynı Dili Konuşuyoruz." anlayışıyla hareket eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Muhammet Kürşat Acar, Mehmet Turgut Akmercan, Emre Kurtuluş, Damla Korkmaz, Hilal Sığmaz, Amine Erşan, Berrak Özdemir, Sevcan Çetin, Cansu Erdoğan, Orhan Bulut, Özlem Önver, Oğuzhan Ayaz, Hale Harlı ve Onur Darıcı, Zonguldak Uzun Mehmet İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklar için; Projenin ilk aşaması olarak ilk olarak 13 Mayıs Cumartesi günü okulun iç merdivenlerini gündelik bilgiler, Tarih, Sosyal Bilgiler, Türkçe dersleri ve sağlıklı yaşama ait önemli bilgilerle donattılar. Projenin ikinci aşamasında ise 15 Mayıs Pazartesi günü, burada öğrenim gören çocuklar için toplantı salonunda sessiz film gösterisinde bulunuldu.
İşaret dili bilen bir öğrenci ise buradaki çocuklara projenin önemi hakkında bilgi vermeye çalıştı. Çocukların büyük bir sevinç gösteriyle ve yakın ilgisiyle karşıladıkları, bu sosyal sorumluluk projesi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(OA-OA-Y)

22.05.2017 18:11:39 TSI
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