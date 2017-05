YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bafra'da BİGEM açılışı

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi Teknik Destek Bileşeni (BİGEM) törenle açıldı.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, "Bu bölgenin gelişmesinde BİGEM'in rolü çok büyük. Bizim uzmanlarımız Avrupa Birliği uzmanları buradan gittikten sonra bu binada bölgemize hizmet etmeye devam edecekler. Öğreneceğimiz daha çok şey var. Biz bu bölgenin, bu bereketli toprakların şanslı çocuklarıyız. Biz bu bereketli toprakların bekçileri olmak istemiyoruz. Biz bu bereketli toprakları ekip, biçip buradan edindiğimiz, aldığımız ürünleri burada sanayi mamulü haline getirmek istiyoruz. İşte BİGEM bunun için bize lazım" dedi.



Sedde müjdesi

Başar'ın ardından kürsüye gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra'nın yıllardır hasretle beklediği Sedde projesinin ihale edildiğini ve projenin yapımına 10 gün içerisinde başlanacağını açıkladı. Yılmaz, "Bafra'da neden bir takım işler gecikiyor neden şöyle eksik kaldı diye sakın dizimizi dövmeye kalkmayalım. Bafra'ya haksızlık ederiz. Tam tersine bardağın dolu tarafına bakalım. Ayrıca önümüzdeki günlerde de sonuçlarını takır takır göreceğimiz çok güzel girişimlerimiz var. Bunlardan en önemlisi hepimizin büyük bir hasretle beklediği Sedde Projesi. Hamdolsun geçen hafta ihalesini yaptık. 3 milyon 200 bin lirayı bulacak Sedde projesine 10 gün içerisinde başlıyoruz. Sedde projesi ile o alan geniş bir rekreasyon alanı haline gelecek" dedi.



"Otogar o alandan kaldırılıyor"

Otogar alanı ile ilgili olarak da Bafralıları sevindirecek haberi veren Başkan Yılmaz, "Baframız için diğer önemli bir adımımız da otogar alanı ile ilgili. Otogarı şehrin içerisinden çıkarıyoruz. O mezbelelik artık son bulacak. Otogarın olduğu yeri tertemiz bir yeşil alan haline döndüreceğiz. İnsanların nefes alacağı bir yer yaratacağız. Bafra'mızın içerisindeki bu sıkışmışlığı, stresi ve doluluğu biraz hafifleteceğiz. Bu konu ile ilgili ilçe belediye başkanımız Zihni Şahin Bey ile sürekli istişare halindeyiz. Baframızı inanın çok önemsiyorum. İlçemiz birçok ilden daha büyük, iktisadi potansiyelleri itibari ile de Türkiye'nin birçok ilinden daha iyi konumda. Tüm bunların farkındayız. Samsun ile olan ulaşımı da gayet iyi durumda. Bafra yüksek standartlı bir yol ağı ile şehre bağlandı. 15 sene öncesinde sathi kaplama yol vardı ve sürekli ölümlü kazalar yaşanıyordu. Allah'ın izni ile tüm bunlar tarihin derinliklerinde kaldı. İlçemizdeki önemli diğer bir potansiyel de Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti. Burayı da turizm potansiyeli olarak devreye koyduğumuzda sanayi, turizm ve girişimin en önemli katalizörü olan ilişki sermayesi ağırlığını koyduğu takdirde bütün işleri başaracağımıza inanıyorum. Tekrardan bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz BİGEM'in ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Bafra'nın 5 yıldızlı bir otele ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.



"Milli geliri 20 bin dolara çıkarırsak terör kendiliğinden bitecektir"

Vali İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmasında, "Bafra'ya her geldiğimde, Çarşambalılar biraz kıskanıyor belki ama nihayetinde ben Samsun'un Valisiyim. Bafra'yı, Çarşamba'yı, Alaçam'ı, Yakakent'i, Terme'yi veya diğer ilçeleri ayırt etmeyiz ama buraya gelirken daha keyifle ve daha sıkça geliyoruz. Bundan dolayı ilçe protokolüne ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin diğer ilçelerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Bafra ilçemiz gerçekten şanslı bir coğrafi bölgede. Bafra Ovası'nın bu güzelliği adeta beni etkiliyor. Bafra'da tarımın iyi işleniyor olması gerçekten önemli. Bafra ilçesinde bizim iki tane önemli Organize Sanayi Bölgemiz oluştu, oluşuyor. Bunların biri Karma OSB, diğeri ise Sera OSB. Bafra ilçemiz, 140-150 bin nüfusuyla büyük illerle rekabet edebilecek bir durumda. Benim çok önemsediğim ve her fırsatta vurguladığım bir medikal alet üretimi var. Samsun'da ciddi yatırımlar düşünen bir Arap iş adamı beni ziyaret etti. İlimizde ikinci yatırım olarak düşündüğü medikal alet üretimi. Biz çok farkında değiliz belki, dünyada üç ülkede üretilen medikal alet üretimi Bafra ilçemize gerçekten bir sıçrama fırsatı tanıyacak" şeklinde konuştu.

"Biz bir taraftan üretim yaparken yazılıma da önem vereceğiz" diyen Vali Şahin şunları söyledi: "Biz mutlak suretle, eğer kalkınacaksak üretmek ve ihraç etmek durumundayız. Önümüzde Samsunumuzun da ülkemizin de hükümetimizin de Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı 2-3 önemli hedef var. Bu hedeflerden biri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023 yılında Türkiye'nin dünya ekonomisi sıralamasında ilk on içerisine girmesi. Bunu sağlamanın yolu ve yöntemi de mutlak suretle ciddi bir ihracata yönelmekle olur. Ne zaman ki, biz kişi başına düşen milli geliri 20 bin dolara çıkarırsak terör kendiliğinden bitecektir. Ülkemiz üzerindeki o kara bulutlar dağılacaktır. Daha fazla çalışmak, üretmek ve bu üretimi nitelikli hale dönüştürmemiz gerekiyor."

Konuşmaların sonunda açılış gerçekleştirildi ve BİGEM bahçesine ağaç dikimi yapıldı.

Açılış törenine ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

22.05.2017

