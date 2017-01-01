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Hastane ile belediye arasında sağlık protokolü



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Giresun'un Piraziz Belediyesi, çalışanlarının indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla, Medical Park Ordu Hastanesi ile sağlık protokolü imzalandı.

Piraziz Belediyesinde gerçekleşen imza törenine, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgölüoğlu, Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış ve belediye çalışanları katıldı. Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgölüoğlu, Medical Park Ordu Hastanesi'nin sağlamış olduğu hizmetlerden indirimli olarak faydalanmasının belediye çalışanları için son derece önemli olduğunu ifade etti.

İmzalanan sağlık protokolüyle Piraziz Belediyesi çalışan ve birinci derece yakınları hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek.

(MAK-SLH-Y)



22.05.2017 18:14:06 TSI

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