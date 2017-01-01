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Ilıcalı, 'Gündem Özel'de değerlendirmelerde bulundu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:16
Ilıcalı, 'Gündem Özel'de değerlendirmelerde bulundu
Ilıcalı, 'Gündem Özel'de değerlendirmelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kardelen TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Ilıcalı gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Katıldığı televizyon programında Ayhan Türkez ve Duygu Şahin'in sorularını cevaplandıran Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yargıdaki değişimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Ilıcalı, satır arasında emeklilere birde müjde verdi.
"16 Nisan Sonrası Yargıdaki değişimi Nasıl Değerlendiriyorsunuz?"
Yeni anayasayla birlikte; yasama, yürütme ve yargının kesin bir şekilde birbirinden ayrılacağına dikkat çeken Ilıcalı "Referandum sürecinde anayasa değişiklik önerisini anlatırken bütün değişikliklerden bahsetmiştik. En önemli değişikliklerden birinin ise yargıda olacağını söylemiştik. HSYK'nın yapısı HSK olarak tamamlanacağını, 22 üyenin 13'e düşürülerek 4 üyenin Cumhurbaşkanımız, 7 üyenin meclis, 2 üyeden birinin Adalet Bakanı, diğerinin ise müsteşar tarafından atanacağını, söylemiştik. Yeni anayasayla beraber bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı Hükmet seçimleriyle de yasama, yürütme ve yargı kesin bir şekilde ayrılacak. Artık yargı Pensilvanya'nın talimatıyla seçilen üyelerden değil, milletin kararıyla seçilmişlerden oluşuyor. Milletimize hayırlı olsun." dedi.
"ABD ile İlişkiler Tezkereden Sonra Bozuldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Ilıcalı, heyetlerin görüşmesini ABD-Türkiye ilişkileri açısından önemli bulduğunu belirterek "ABD ile ilişkiler tezkereden sonra bozuldu. Amerika tezkereden oluşan boşluğu başka stratejilerle doldurmaya çalıştı. Sonuç itibariyle de Amerika ile ilişkilerimiz her geçen gün dahada bozuldu. Trump ile beraber yeni bir başlangıç olacak inşallah. Türkiye'de de yeni bir ivmelenme oldu. Tüm dünyanın karşı çıkarak 'hayır' kampanyası yürüttüğü değişiklik, bir buçuk milyon gibi önemli bir farkla kabul edildi. Bu yeni sistemi kazanan liderin, ABD'deki görüşmesi önemliydi. Bu görüşmeyi herkes kendi siyasi düşüncesine göre yorumluyor ama tarafsız olarak değerlendirecek olursak bu kadar bozuk ilişkileden sonra heyetlerin görüşmeleri önemli bir mesafedir. Bozuk ilişkilerin ardından yapılan ilk görüşmede ortak projeler oluşmasını bekleyemeyiz elbette. Cumhurbaşkanımız görüşmeler sırasında dik bir duruş sergilemiş ısrar ettiği görüşler üzerinde durmuştur. Özetle ABD görüşmesi başarılı olmuştur. İstenen sonuçlar hemen alınamasa da onun işaretini vermiştir. İlerleyen günlerde de bunu somut bir şekilde göreceğiz. " diye konuştu.
"Cazibe Merkezleri Uygulamasında Erzurum Hangi Aşamada?"
Cazibe Merkezleri Programının bölgesel kalkınma için önemine vurgu yapan Ilıcalı, Erzurum'un 23 il içerisinde 20 milyar liranın üzerinde bir başvuruyla en büyük payı aldığına dikkat çekerek "23 ilin ihracatı, Türkiye ihracat genelinin yüzde 2,1'ine karşılık geliyor. Program kapsamındaki bu 23 ilin en önemli ve ortak sorunu ise istihdam. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Kalkınma Bakanlığımız bir heyet oluşturdu. Belli başlı elemelere gelindi. Şimdi bölgenin milletvekilleriyle ve Baklanlarıyla toplantı yapılacak, o projelerde sürekliliği olan, istihdama katkı sağlayacak projeler seçilecek ve biran önce hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanımız da İstihadam seferberiği başlattı, valilerede bu konuda görev verdi. 2 milyon istihdam hedefine kamu ve özel sektör desteğiyle ulaşılacak." şeklinde ifade etti.
"Erzurumlulara En Büyük Müjde Cumhurbaşkanımızdan Geldi"
Erzurum'a en önemli müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan Erzurum mitinginde verdiğini dile getiren Milletvekili Ilıcalı "Cumhurbaşkanımızın Erzurumlulara en büyük müjdesi 2026 Kış Olimpiyatları oldu. Şimdi bu konu üzerinde hareketlenmeler başladı. İlgililere talimatlar verildi. Olimpiyatlara adaylıkla beraber şehrimize birçok yatırım ve ilave kaynak gelecek. Belediyemizin kentsel dönüşümünü arttıracak. Raylı sistem de hızlı bir şekilde Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'ın imzasıyla Başbakanlığa havale edildi. Bakanlar Kurulunda karar alınacak. İlk toplantıda bunun çıkmasını sağlayacağız." cümlelerine dikkat çekti.
"Siyasette En Büyük Birliği Referandumda Oluşturduk"
Gazeteci Ayhan Türkez'in "Siyasette bir birlik oluşturabiliyor musunuz?" sorusuna "En büyük birliği referandum sürecinde oluşturduk" diye cevap veren Ilıca "Zehra Hanım, Orhan Bey ve İbrahim Bey ile oturup gündemli bir şekilde her hafta toplanalım diye bir karar aldık. Bakanımız da uygun olduğu zaman bize katılır. Bu milletvekillerimiz arasında birlik ve beraberlik oluşturuyor. Referandumda da bu birlikteliği gördük. Yüzde 75'lik başarı büyük bir başarıdır. Bakanımızın, milletvekillerimizin, İl Başkanlığımızın, İlçe Başakanlıklarımızın, Belediye Başkanlarımızın birlik beraberliği ve muazzam koordinasyonuyla bu başarı elde edilmiştir. " dedi.
Emeklilere müjde Ilıcalı'dan geldi
TOKİ Başkanıyla görüşerek emeklilerin konutlardan daha fazla istifade etmesi için başvuru süresni uzatan Ilıcalı "Emekliler için TOKİ Başkanımızı ikna ettik, sağolsun mal meydanında yapılan konutları emeklilere tahsis etti. 2+1, 3+1 dairelerden emeklilerimiz için kontenjan ayırt edildi. Ancak 2+1 olan dairelere yapılan başvuru sayısı kontenjanın yarısını geçmemiş ve başvuru süresi dolmuş. Bu seferde TOKİ Başkanıyla görüşerek başvuru süresini 31 Mayıs'a kadar uzattık. Şimdi emekli vatandaşlarımız 31 Mayıs'a kadar Halk Bankasına gidip, 2+1 dairelere başvuru yapacaklar. Böylece TOKİ ile protokol yapıp banka kredisi olmadan taksitlendirerek, her yıl memur maaşı kat sayısı oranında bir artış ile ödeme yaparak emeklilerimiz ev sahibi olacaklar. Eğer başvuru ayırt edilen kontenjanın üzerinde olursa Noter huzurunda çekiliş yapılıp dağıtım yapılacak. "diye belirtti.
"Tüm Erzurumluları Destek İçin İstanbul'a Bekliyoruz"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak olan Spor Toto 2. Lig Play-Off final müsabakası için "Tüm Erzurumluları Türkiye'nin en modern stadına davet ediyoruz." diyen Ilıcalı "Erzurum Spor Başkanımız Ali Bey Vodafone Arena'da maçı yapmak istediklerini söyledi. Bende İstanbul Valimizi aradım aynı gün o bölgede başka bir etkinlik olduğu için maçın yapılacağı günü değiştirdik ve Çarşamba gününe aldık. Çok önemli bir maç Erzurum Sporumuza başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.
(ERZ-AT-Y)

22.05.2017 18:16:51 TSI
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