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Ilgaz'da köprü korkulukları kazaya davetiye çıkarıyor



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde bulunan köprü korkulukları kazaya davetiye çıkartıyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bağlantı yolları arasında yer alan köprünün demir korkulukları yüksek olduğundan sürücülerin görüş açısını kapatıyor. Bu durum kazalara davetiye çıkartıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Ilgaz Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Vedat Savaş, "Ilgaz ilçe merkezine giriş yapan ve Kastamonu-Ankara ve Ankara-Kastamonu istikametine giden araçların geçtiğimiz günler ve aylarda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara karıştığı görülmektedir. Bizler Ilgazlı halkı olarak bu köprü korkuluklarının bir an önce daha görünebilir bir hale gelmesini istiyoruz" dedi.

Son 6 ay içinde söz konusu bölgede 5 ayrı kaza meydana gelirken, sürücüler sorunun çözülmesi için Karayollarının gerekli çalışmaları yapmasını istediler. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Trafik Başmühendisliği yetkilileri ise söz konusu kavşağın köprü demirlerinin belli standartlarda olduğunu bildirdi.

(RD-SLH-CC-Y)



22.05.2017 18:17:38 TSI

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