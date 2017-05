YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Başkanı Saylar, gazetecilerle bir araya geldi

- AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar:

- "Biz hiçbir zaman için il başkanı, belediye başkanı olacağız diye bu yola çıkmadık"

- "Biz Recep Tayyip Erdoğan ne derse onu yaparız"

- "Karabük'e yapılan yatırımları AK Parti döneminde yaşadık"



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, gündeme dair gazetecilerin sorularını cevaplayarak, 2023 yılında yaşanabilecek şehir dendiğinde Karabük gösterileceğini ve bunu dedirtmek için de yollarına devam ettiklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yapılan kongre ile yeniden partinin başına geçmesini değerlendirerek, "Kongre sürecinde kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı reisimizi biz tekrardan partimizin başında görmekten çok mutluyuz. Çünkü bu davanın kurucusu, hem milletimizin, hem ümmetin, hem de dünyanın umudu olan Cumhurbaşkanımızı bu halk oylamasından sonraki sistem değişikliği yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık partili Cumhurbaşkanlığı olabiliyor. Bu anlamda da partimizin başına geri döndü, biz parti teşkilatları olarak bundan memnunuz. Tabi bu anlamda da yeni atılım dönemine başlarız. Demokrasi, değişim ve referandum döneminde başlıyor. Çünkü AK Parti kurulduğundan bu tarafa hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde hem söz sahibi olmuştur hem ekonomisi güçlenmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin, devletinin bugün 2000 yıllarındaki döneme bakarsak bir milyar doları IMF'den alamazsa biz maaşları ödeyemeyiz denen dönemden, Türkiye Cumhuriyetinin bütün her yerini bugün hastanelerinden, eğitiminden, sağlığından, sporundan bugün bir dünya yatırımları yapılmıştır" dedi.

"Karabük'e yapılan yatırımları AK Parti döneminde yaşadık"

Karabük'e yapılan yatırımların AK Parti döneminde yaşandığını belirten AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, "Şehrimize bakarsak o dönemde Karabük Demir Çelik fabrikasının 4 ayda bir izine çıktığı dönemler vardı. KARDEMİR'in o zaman ki yapılandırılmasının içinin doldurulması bunların hepsi AK Parti döneminde olmuştur. Karabük'ün bugün çevre yolu, Balıklar kayası mevkiinin oradaydı, ama şimdi Gerede'ye kadar duble yol ve şu anda Karabük'ten Kastamonu'ya kadar beton asfaltta gidiyoruz. Üniversitemizde 52 bin öğrenci var. Karabük'te bütün kamu yatırımı binalarımız, okullarımız, spor tesislerimiz, stadyumlarımız, hastanemiz, bunların hepsi ilçelerde de dahil olmak üzere bir çok yatırımlar var. Bunların hepsini AK Parti döneminde yaşadık. Şimdi bundan sonra 15 seneden beri iktidarda olan AK Parti bundan sonra yeni bir atılım, yeni bir reform, yeni bir değişim sürecinde ülkemize, milletimize, dünya mazlumlarına ve bu coğrafyaya tekrar hizmet edecek şu anda hizmet etmeye de devam ediyoruz. Ama burada çitayı yükselteceğiz artık" diye konuştu.

" Yıl sonuna kadar teşkilat kongrelerini tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi teşkilatların yılbaşına kadar kongre sürecinde olduğunu da sözlerine ekleyen Saylar, " Yani şu anda bizim delege seçimlerimiz, ilçe seçimlerimiz ve il seçimlerimiz yapılacak yılbaşına kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği bu süreç devam edecek. 2017'nin sonuna kadar bütün bu teşkilat kademelerinin seçimi yapılacak, bu seçimler yapıldığında da teşkilat kademelerinin içinde de dışında da değişiklikler olabilir. Çünkü yeni bir kan yeni bir heyecan olması gerekebilir. Bu anlamda da genel merkezimiz bütün teşkilatların istişaresini yapacak ve yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan makamlara bir şey vermek değil, makamlardan almak değil makama verebilmektir. Biz makam olarak gördüğümüz bu koltukları şehre hizmet anlamında görüyoruz. Çünkü biz millete efendilik için değil, milletimize hizmet için geldik. Her şeyden önce hizmet. Eğer burada bir AK Parti İl Başkanlığı yapıyorsak ve burada bir sivil toplum örgütü olarak da görülüyorsak ve siyasi iktidarında burada başbakanı da burada bir vekil olarak görülüyorsa şehrimizin hizmetinde milletvekillerimizle beraber teşkilat kademesiyle beraber ilimizin sorunlarını çözmek ve Karabük ekonomisini Türkiye'nin standartlarında en iyi ihraç seviyesine çıkarabilmektir amacımız. Ve bunu da hep beraber başarıyoruz, hep beraber de görüyoruz. Şu anda bunların zeminlerini atmaya çalışıyoruz hizmet anlamında.

"OSB zaman içersinde gelişecek"

Organize sanayi Bölgesi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan İl Başkan Saylar, "Organize Sanayi Bölgesinde şu anda büyüme alanı olan üç bin hektar alana 15-16 tane fabrika kuruluyor. Bu zaman içerisinde daha da gelişecek. Çünkü Karabük'ün Organize Sanayi Bölgesinin karşısında derenin olduğu tarafta dere ıslah çalışmaları başladı. Yani bu Kızılcaören köyünün önünden daha doğrusu İl Özel İdaresinin şantiyesinin önünden itibaren Cumayanı'nda ki tünelin oraya kadar derenin sağı solu. Dere ıslahları demek hazine arazilerin üretimi demek. Hazine arazilerinin kamu yararına kullanılmasından yanayız. Geldiğimiz günden bu yana kamu yararına ve Karabük'ün ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bu arsaların kullanılmasından yanayız. Şu anda bu bölgeden çıkacak yedi yüz bin hektar alanın da organize sanayi bölgesinin alanı içerisine alındığını, buralarında fabrika kurulması anlamında kullanılmasında istiyoruz. Çünkü Karabük dağlık bir alan, Karabük'te arsa üretmemiz lazım, arsa ürettiğimiz zaman fabrikalar kurulur. Karabük olarak bizim dışarıdan yatırımcıya ihtiyacımız var mı? var. Ama bizim Karabüklü yatırımcımız zaten bize yetiyor. Karabük demir çeliğin başkenti. 1940'larda başlayan sanayileşme buradan başlamış, buradan giden birçok sanayici Karabük'e yatırım yapabilir. Ve bununla ilgilide bütün alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Ama önce yer üreteceğiz. Karabük'ün şehir içerisinde kalan 10 dönüm, 5 dönüm, 7,5 dönüm, 15 dönümün üzerine fabrika olmaz. Bu fabrikaların hepsini artık bir 100 dönüm, 150 dönüm arazilere çıkartarak bu insanların ekonomilerinin ve kapasitelerinin genişlemesi için mücadele ediyoruz. Şu anda birinci organize sanayi bölgesindeki çalışma devam ediyor, arsa üretiyoruz ama İsmet Paşadaki makine imalat İhtisas Organize Sanayi bölgesi her şeyiyle bitti. Cuma günü Sanayi Bakanımız imzaladığı zaman resmi prosedür hepsi bitmiş olacak. Parselizasyon çalışmalarına başlandı. Parselizasyondan sonra yatırımcıları bekleyeceğiz, ama biz buradaki parselleri 100 dönüm üzerinden büyük yatırımcılara da burayı tavsiye edeceğiz. Üç nokta 6 milyon metrekare. Şu anda bunu niçin söylüyoruz? Siyaset şehrin ekonomisini canlandırmak, şehrin ekonomisini canlandırdığı zaman işsizliği ortadan kaldırmak, işsizliği ortadan kaldırdığımız zaman illerde sosyal barış, sosyal adalet ve insanlarda huzur olur. Çünkü her şeyden önce iş, aş, ekmek meselesi. Biz bunu çözdüğümüz zaman Karabük şu anda zaten Türkiye'de altıncı il. Nüfus anlamında artan altıncı il olan Karabük, Türkiye'de bundan sonra hem nüfusunu arttıracak, hem sanayisiyle gelişimini sağlayacak diye düşünüyoruz. Buna Filyosu da ilave ettiğimizde biz iddia ediyoruz 2023 yılında yaşanabilecek şehir dendiğinde Karabük gösterilecek. Herkes Türkiye'de bunu söylemesi içinde yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dedirteceğiz. Barajlarıyla, göletleriyle, dere ıslahlarıyla, kayak merkeziyle, orman alanlarıyla bütün bunların hepsini başaracağız. Ama her şeyden önce şu şehrin huzurunu barışını kardeşliğini kimse bozmasın. Burada siyasi partilerde vekiller gelir, vekiller gider, İl Başkanı gelir İl Başkanı gider. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz hiçbir zaman için il başkanı olacağız, belediye başkanı olacağız diye bu yola çıkmadık. Karabük'e hizmet, katkı vermek, Karabük'ün ekonomisini güçlendirmek için çıktık bu yola. Bize 14 Haziran 2014'te sayın Cumhurbaşkanımız "İl başkanlığını alacaksın ve başlayacaksın" dedi, biz o günden itibaren devam ediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan ne derse onu yaparız. Recep Tayyip Erdoğan bize makam verecek diye biz buralarda hizmet etmiyoruz. Biz milletimiz için, ümmetimiz için hizmet ediyoruz. Karabük için hizmet ediyoruz bu bir bayrak yarışıdır Reis ne derse o" şeklinde konuştu.

" Katı Atık Bertaraf tesisi)

Katı Atık Bertaraf Tesisi konusuna da değinen AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, "Katı atık tesis Bununla ilgili o bölge heyelan bölgesi çıktı şuanda Safranbolu belediyesi kendi katı atık bertaraf tesisini yapmak için şuanda girişimlerine başladı bütün ihtimalle her belediye kendi yapacak gibi görüntü çıkıyor diğer belediyelerde katı atık bertaraf tesisin yapar Karabük kendi başlar. Peşinden yenice kendisi başlar. Bir türlü ortak barışı sağlayamıyorsunuz yer konusunda problem çıkıyor. İnsanlar atık katık bertaraf tesis deyince her yere çöp her yere hava kirliği verecek ,koku verecek gibi görüyor. Ama katı atık bertaraf tesisleri aslında kötü görüntüyü ve kokuyu engelleyen sistem ama bu konuda da yerel halkında bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

22.05.2017 18:20:34 TSI

