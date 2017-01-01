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Kdz. Ereğlili çiftçiler Ankara'da buluştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:27
Kdz. Ereğlili çiftçiler Ankara'da buluştu
Kdz. Ereğlili çiftçiler Ankara'da buluştu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası'na üye çiftçiler 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliği için Ankara'da Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda buluştu.
Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine 3 otobüs ile katılım sağladı. Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat Türkiye'nin 81 ilinden 10 binlerce çiftçinin katıldığı etkinliğe Kdz. Ereğli'den de 3 otobüs ile katılım sağladıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Genel Başkanı Bayraktar tek amaçlarının üretmek, üretileni de değerinden satmak olduğunu söyledi. Bayraktar konuşmasında "Hiçbir şeyi eksik bırakmadığımız için mi, bu ülkede çiftçimizin kıymeti bilinmiyor. Kıymetimiz sofralarda bir şey eksik olunca mı anlaşılacak? Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu topraklar ve bu topraklarda üretim yaparak ülke nüfusunu, bu ülkeye sığınanları doyuran çiftçilerimizin kıymetini bilmeliyiz. Bu topraklarda yaşayan herkes bunu bilmek zorundadır. Fındık, tarımda en önemli ihracat ürünümüz. Üretim ve ihracatta dünyada tekeliz. Yine de bir türlü fiyat istikrarını sağlayamıyoruz. Arz talep yüzünden değil, spekülasyonlar sonucu, fındık fiyatları düştü. Hani serbest piyasaydı. TMO fındık alımına girince fındık fiyatlarında düşüş durdu. Karadenizli üreticilerimiz, fındık üreticilerimiz, Ofis'in fındık alımına devam etmesini istiyor musunuz? Emanete bırakılan fındık ve tekelci firmalar, maalesef üreticimizi perişan ediyor. TMO, bu haksız rekabete karşı fındık alımına devam etmeli. Türk fındığı, İtalyan fındığı olmasın. Fındık üç beş kişinin insafına bırakılmasın, devletimiz fındığa sahip çıksın. Fındık fiyatlarını düşürmek isteyen çıkar grupları, "Ziraat Odaları olmasa fındığı savunan hiç kimse kalmaz, fiyatlarla istediğimiz gibi oynar daha fazla paralar kazanırız" diyorlar. Başınıza Ziraat Odaları kadar taş düşsün. Sizinle dün de büyük mücadeleler verdik, bugün de mücadele ediyoruz, bundan sonra da mücadele vermeye devam edeceğiz. Ziraat Odalarımıza zarar vermeye çalıştığınızı biliyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu davadan vazgeçen namerttir. Hodri meydan."
Sabahın erken saatlerinde meydanı dolduran çiftçiler, renkli görüntüler oluşturdular. Ellerinde çok sayıda pankart, döviz taşıyan çiftçiler, sorunlarını sloganlarla anlattı.
(VK-OA-Y)

22.05.2017 18:27:16 TSI
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