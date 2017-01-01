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Başkan Demirtaş yeğenini sünnet ettirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:30
Başkan Demirtaş yeğenini sünnet ettirdi
Başkan Demirtaş yeğenini sünnet ettirdi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yeğeni Meriç Demirtaş'ı sünnet ettirdi.
Okan ve Zeynep Demirtaş çiftinin oğlu Meriç Demirtaş için Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda sünnet düğünü düzenlendi. Düğünse sahne alan ünlü sanatçı Ramazan Çelik söylediği türküler ve oyun havaları ile yaklaşık 2 saat boyunca davetlileri eğlendirdi. Sünnet düğününe Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, CHP Kdz. Ereğli İlkçe Başkanı Sertan Ocakçı, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, işadamları, esnaflar ve çok sayıda davetli katıldı. Çocuklarının erkekliğe adım attığı gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini kaydeden Zeynep-Okan Demirtaş çifti "Bugün bizim en mutlu günümüz. Bizleri sevenlerle birlikte çocuğumuzun erkekliğe ilk adımını paylaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Gecede Meriç Demirtaş davetlilerle birlikte doyasıya eğlendi.
(VK-OA-Y)

22.05.2017 18:30:06 TSI
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