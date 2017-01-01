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Sungurlu seçim heyecanı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:38
Sungurlu seçim heyecanı
Sungurlu seçim heyecanı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2017 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. Toplantıda bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının seçimi yapıldı.
Kaymakam Mitat Gözen başkanlığında Özel İdare toplantı salonu'nda yapılan toplantıda 2018 yılı Mayıs ayında yapılacak seçime kadar görev yapmak üzere 2 İl Encümeni ve 2 Köy muhtarını seçti.
İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak Ramazan Kelepircioğlu, Celal Güngör ve Ünal Cevizci aday olurken, Köy Muhtar adayları ise, Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, Yeşilyurt Köyü Muhtarı Nuh Göysel, Tirkeş Köyü Muhtarı Vedat Batak, Karacabey Köyü Muhtarı Veysel Sarıtepeci ve Çavuş Köyü Muhtarı Mahir Çataloğlu oldu.
Yapılan İl Genel Meclisi Üyesi seçiminde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Kelepircioğlu 71 oy, MHP İl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör 61 oy alarak seçilirken, İl Genel Meclisi Üyesli Ünal Cevizci 48 oyda kaldı. Köy Muhtarlığı seçiminde ise Nuh Göysen 48 oy, Mahir Çataloğlu 39 oy alarak seçilirken, Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar 21, Tirkeş Köyü Muhtarı Vedat Batak 36 ve Karacabey Köyü Muhtarı Veysel Sarıtepeci 29 oyda kaldı.
(SŞ-BÖ)

22.05.2017 18:38:52 TSI
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