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Jandarmadan trafik kazalarına karşı kamu spotu



(Fotoğraflı)



Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek için halk otobüslerinde yayınlanmak üzere kamu spotu hazırladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarına karşı halkı bilinçlendirmek amacı ile halk otobüslerinde kamu spotu yayınladı. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının monitörlerinde vatandaşların yolculuk sırasında izlediği videoda trafik kazalarından kesitler ve kaza haberleri yer alıyor. Kamu spotu otobüs şoförlerinden ve yolculardan da olumlu tepkiler aldı. Bir otobüs şoförü, "Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması için çok faydalı bir video. Kamu spotunu hazırlayan Şanlıurfa İl Jandarma Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların devamını istiyoruz" dedi.

Yolculardan Süleyman Doğan ise, "Videolarda trafik kazalarının nasıl meydana geldiği ve nasıl önleneceği çok iyi anlatılmış. Özellikle trafik kurallarına mutlaka uyulmasına dikkat çekilmiş. Böyle bir kamu spotu hazırladıkları için Jandarma Komutanlığına teşekkür ederim" dedi.

Yolculardan Sinan Olgun da, "Bu tür kamu spotları ile sürücülerin daha dikkatli olacaklarını ve toplu taşıma araçlarında yayınlanarak daha fazla kişi ulaşılacağını düşünüyorum" dedi.

(AK-Y)



22.05.2017 18:41:23 TSI

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