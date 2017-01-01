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Sorgun Belediyesi Sinek ve Haşereyle mücadele çalışması başlattı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:47
Sorgun Belediyesi Sinek ve Haşereyle mücadele çalışması başlattı
Sorgun Belediyesi Sinek ve Haşereyle mücadele çalışması başlattı

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun Belediyesi sivrisinek ve haşereyle mücadelelerle ilaçlama çalışmalarına başladı.
Sorgun Belediyesi yaklaşan yaz dönemi için ilaçlama çalışmalarına başladı. Sivrisinek ve haşerelere karşı başlatılan mücadelede Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere boyları, menfezler, çöp konteynırları, kanalizasyonlarda ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda veteriner hekim kontrolünde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlçemizde haşere ile mücadele konusunda veteriner kontrolünde, Mart ve Nisan aylarında başlayan, sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele Eylül, Ekim aylarına kadar devam etmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz. İlçemizde dere boyları, menfezler, çöp konteynırlarında ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. "dedi.
(RY-GF-Y)

22.05.2017 18:47:54 TSI
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