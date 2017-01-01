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Bahar turnuvasında şampiyon Mersinli oldu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlen ve bu yıl 8'inci gerçekleştirilen "Bahar Turnuvası"nda şampiyon Mersinli Mahallesi oldu.

Mahalleler arasında düzenlenen 8. Bahar Turnuvası tamamlandı. Hasan Akgül öncülüğünde düzenlenen turnuvaya ise Mevlütlü, Torunlu, Yeşilova, Kemaliye, Sanayispor, Onurspor ve Mersinli mahalleleri katıldı. Son derece çekişmeli ve dostluk çerçevesinde geçen ve Torunlu Mahallesi futbol sahasında lig usulü oynanan maçlar sonunda Yeşilova, Kemaliye, Sanayispor ve Mersinli play-off'a kaldı. Play-off maçlarında ise Kemaliye'yi yenen Yeşilova ve Sanayispor'u yenen Mersinli finale yükseldi. Durasıllı Atatürk Stadı'nda oynanan final maçında rakibi Yeşiolva'yı 6-3 yenen Mersinli Mahallesi 8. Bahar Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Turnuvayı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hasan Akgül, "Mahalleler arasındaki kaynaşmayı ve dostluğu pekiştirmek adına düzenlediğimiz turnuvaya 8 takım katıldı. Fair play çerçevesinde geçen maçlar sonunda Mersinli Mahallesi şampiyonluğa ulaştı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Akgül, mahalleler arası futbol turnuvasını düzenlemeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini söyledi.

(BA-ÖND-Y)



22.05.2017 18:48:00 TSI

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