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İHH'dan 400 Suriyeli aileye yeni gıda yardımı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahibi 400 yetim ailesine Ramazan öncesi gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Suriye'de savaşın başladığı dönemden beri mağdur halka yardım eli uzatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriyelilere umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Kilis'te yaşayan 400 Suriyeli yetim aileye Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.

"Ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşıladık"

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordine Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan, yaptığı açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana yetimlere desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Savaşta en çok zararı çocukların gördüğünü belirten Kenan, "Yaşanan çatışmalarda annesini babasını kaybeden binlerce Suriyeli çocuk var. Biz bu yetim ailelerini burada tespit ederek bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son olarak Ramazan Ayı'nın da yaklaşmasıyla beraber buradaki yetim ailelerine 400 adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda kolilerinin içindeki malzemeler bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Bununla beraber Ramazan Ayı içerisinde de yardımlarımız sürecek" dedi.

İçerisinde şeker, un, yağ ve bakliyat bulunan gıda kolilerinin dağıtımı Ramazan ayı boyunca da hayırseverlerin destekleri ile süreceği bildirildi.

(MAD-SD-Y)



22.05.2017 18:48:42 TSI

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