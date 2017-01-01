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'Kadın yasal hakları eğitimi' konusunda konferans düzenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:01
'Kadın yasal hakları eğitimi' konusunda konferans düzenlendi
'Kadın yasal hakları eğitimi' konusunda konferans düzenlendi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilciliği tarafından 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' konusunda bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan KADEM Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu, toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak gibi bir misyonlarının olduğunu söyledi.
Battalgazi Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilciliği tarafından 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' konusunda düzenlenen konferans, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan KADEM Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu, derneğin faaliyetlerine ve misyonuna dikkat çekerek, Kadın ve Demokrasi Derneğinin 2013 yılında ilk defa Türkiye'de İstanbul'da açıldığını belirtti. Ardından ülkenin birçok şehrinde temsilciliklerin kurulduğunu ifade eden Cumurcu, "Toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak misyonumuz mevcuttur. Kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını, mesleki gelişmelerine yönelik projeler ve aktiviteler üretmekteyiz. Araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarımız da mevcuttur. Bu konuda ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumlarımız da mevcut. Özellikle Türkiye'deki kadının yurt dışındaki temsili de bizim için önemli olduğu için, yurtdışındaki kadınlarımızla da bağlantıya geçip, derneklerimizle aktiviteler ve faaliyetler yürütmekteyiz. KADEM ile toplumuzun önde gelen kadınlarımızla birlikte bir beyin takımı oluşturarak, Türkiye kadınının öz değerini muhafaza eden ulusal ve uluslar arası platformlarda Dünya kadınları ile rekabet edecek düzeye getirmemiz amaçlarımız arasındadır. Kadın ve erkek toplumda birlikte yan yana yürüyerek Türkiye'de daha güçlü bir yere getirmeyi amaçlamaktayız. Özellikle kadınlar, çocukların yetişmesinde en çok emeği olan kişilerdir. Annelere çocuklarını ne kadar iyi bir şekilde yetiştirirlerse Türkiye'de de bundan sonraki nesiller daha iyi olur diye bir düşüncemiz mevcuttur. Toplumun ana taşıyıcısı kadın olmadan insan oğluna nefes olmaz. Özellikle karar mekanizmalarında yer alan ilin en üst düzeyinde seçilmişinden en alt düzeyindeki atanmışına kadar kadın hayatını kolaylaştırmayı ancak beyefendilerin desteği ile hayata geçirebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Av. Nuseybe Acı, Av. Dilek Ayhan Görgeç ve Av. Leyla keleş tarafından 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
Konferansta son olarak konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.
Konferansa, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, KADEM Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.
(CÖ-SD-Y)

22.05.2017 19:01:24 TSI
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