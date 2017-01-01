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Akçakale'deki Suriyeli 80 yetim çocuk giydirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Akçakale ilçe merkezindeki 80 Suriyeli yetim çocuğu giydirdi.

Suriye'de çıkan iç savaştan dolayı yetim kalan ve Akçakale ilçe merkezinde ikamet eden 80 çocuk, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından giydirildi. Yetim çocuklar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla, Akçakale'deki platform temsilcilerinin gözetiminde Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunun Akçakale gönüllüleri tarafından yapılan titiz bir çalışmayla tespit edilen yetim çocuklar, giydirilmesinin ardından yemeğe götürüldü. Çocuklara ayrıca birer top da hediye edildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yetkilisi Veysel Toprak, yapılan çalışmalarla ilgili" Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu olarak bugüne kadar yaklaşık altı bin yetimi giydirdik. Gerek çadır kentlerde, gerekse çadır kent dışında kalan binlerce yetimi giydirme fırsatı bulduk .Bugün de Akçakale ilçe merkezinde ikamet eden yetim ve özsüz 80 çocuğumuzun giyimini tamamlamış olduk. Rabbim bunu bize nasip etti. Onların bir nebze de olsa sevinmelerine vesile olduk. Çocuklarımızın buraya araçlarla getirilmesinde katkısı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederim. Rabbim bu yardımlardan dolayı destek olan herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



22.05.2017 19:10:51 TSI

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