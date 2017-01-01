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Sındırgı'da Kitap Fuarı açıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:20
Sındırgı'da Kitap Fuarı açıldı
Sındırgı'da Kitap Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Necip Karatuna
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 yayın evi ve 24 yazarın katılımı ile Kitap Fuarı açıldı.
Balıkesir'de, Eğitimin Niteliklerini Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 4 bin çeşit ile 80 bine yakın kitabın yer aldığı fuar Kitap Fuarı bugün açıldı. Belediye düğün salonunda açılan Kitap Fuarı Balıkesir Valiliği, Sındırgı Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sponsorlar işbirliği ile çok sayıda kitapseveri bir araya getirdi. Fuar açılışında konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Gerçekten mutluyum. Sındırgı güzel şeyler yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada birincisi açılan fuarın her yıl büyüyerek, gelişerek yoluna devam edeceğine inanıyorum. BENGİ projesi ile Balıkesir il genelinde eğitime merceklerin tutulması, eğitimde bir farklılığın oluşturulması ve bunlarla birlikte de sonuç olarak bir sinerji oluşturma gayreti içerisine girdik" dedi.
Türkiye genelinde kitap okuma sayısının yükseleceğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Türkiye'de bir kişinin yılda 15-20 kitap okuduğu noktaya geleceğiz. Buna inanıyorum, buna ihtiyacımız var ve bunu yapmak zorundayız. Sındırgı bu konuda 20 ilçemiz arasında önde koşan ilçelerden birisi. Burada oluşan sinerji, başka ilçelere de örnek oluyor" şeklinde konuştu.
Vali Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından Şair Bestami Yazgan 'Gülü incitme gönül' şiirini okudu ve plaket takdiminin ardından fuarın açılışı gerçekleşti.
Öğretmen Evi'nin önündeki ağaçlara asılan kitaplar vatandaşların ilgisini çekerken, vali Yazıcı ve beraberindekiler kitap okuma etkinliğine katıldı. Kitap Fuarı'nın 26 Mayıs'a açık kalacağı belirtildi.
(TS)

22.05.2017 19:20:46 TSI
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