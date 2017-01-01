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Mudanyalı kick boksçular başarıya doymuyor



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Çanakkale'de yapılan şampiyonadan Mudanyalı kıck boks sporcuları madalyayla döndü.

Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Adapazarı'nın katıldığı Çanakkale Marmara Zafer Kupasında Mudanyalı sporcular 7 altın madalya alarak şampiyon oldu. Kick Boks Turnuvası kuran kırana yarışmalara sahne olurken, Bursa'yı Mudanya Klas Spor temsil etti. Klas Spor'un 17 sporcusu da madalya kazandı. 17 de 17 yaparak 7 altın, 6 gümüş ve 4 de bronz alarak, takım halinde şampiyon oldu.

Başarılarına yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyleyen Klas Spor Antrenörü Necati Şimşek, "Daima bize destek olan velilerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyurozu" dedi.

Mudanya İmam Hatip Lisesi öğrencileri takım halinde şampiyon olurken, şampiyonadan 5 altın madalya ile döndü.

(HK-MŞ)



22.05.2017 19:52:03 TSI

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