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Saruhanlı'da çocuklar şenlikte eğlendi



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Saruhanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çocuk şenliği büyük beğeni topladı. Etkinliğe, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, şube müdürü Bülent Tekin, öğretmenler, veliler ve okul öncesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan etkinlikte, Saruhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladılar. İlk olarak pamuk prenses ve yedi cüceler masalının sahnelenmesiyle başlayan şenlik, daha sonra Nasrettin Hoca'nın "Parayı veren Düdüğü Çalar" masalının canlandırılmasıyla devam etti. Palyaçoların sahneye çıkarak dans etmeleri de salondaki miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Gösteriyi hazırlayan lise öğrencileri minikleri sadece eğlendirmekle kalmayarak eğitici bilgiler de verdi. İki öğrencinin sihirbazlık gösterisi ile devam eden programda, minikler ve velileri gönüllerince eğlendiler.

(AŞ-ÖND-Y)



22.05.2017 20:05:55 TSI

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