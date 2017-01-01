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Kocaali'de çalınan otomobil Kaynarca'da bulundu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:09
Kocaali'de çalınan otomobil Kaynarca'da bulundu
Kocaali'de çalınan otomobil Kaynarca'da bulundu

(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çalınan otomobil, Kaynarca'da vatandaşların dikkati sayesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kaynarca'nın Dudu Mahallesi'nde uzun süre yol kenarında çekilmiş halde duran 54 BT 860 plakalı araç çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine aracın bulunduğu yere jandarma ekipleri geldi. Yapılan soruşturma sonucunda otomobil incelenmek üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. İncelemeler sonucunda otomobilin Kocaali ilçesinden H.K isimli bir vatandaştan çalındığı ve bir süredir arandığı öğrenildi.
(BCT-DK-Y)

22.05.2017 20:09:21 TSI
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