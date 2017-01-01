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Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:48
Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında çocukların serinleyerek eğlenceli vakit geçirmesi adına Su Oyunları Parkı inşa ediyor.
Türkiye'nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypark, sıcak yaz mevsiminde yetişkinlerin yanı sıra çocukların da serinlemek ve eğlenmek için gideceği ilk adres olacak. 100 dönüm arazi üzerine kurulu ve içerisinde yer alan göleti, adası, kafeteryası, yürüyüş ve koşu yollarıyla Bursa'da sporu ve sosyal yaşamı aynı tesiste buluşturan Sukaypark, çocuklar için inşa edilecek Su Oyunları Parkı ile de Bursa'da bir ilke imza atacak. İçerisinde su kaydırağı, su çemberleri seti, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi çeşitli su oyun guruplarının yer alacağı parkta çocuklar, hem serinleme hem de lüks tatil siteleri ayarında olan su parkında gönüllerince eğlenme imkanı bulacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kalitesiyle dünyanın en iyi kablolu su kayağı tesisleri arasında yer alan Sukaypark, su kayağı tutkunlarının yanı sıra artık çocukların da vazgeçilmez adresi olacak. Yaz aylarında serinlemek isteyen çocuklar Su Parkı'na gelerek, özgür biçimde ve gönüllerince eğlenip oynayacaklar. Aileler su kayağı yaparak ya da kafeteryada oturarak Sukaypark'ta güzel vakit geçirmenin tadını çıkarırken, çocuklar da Su Oyunları Parkı'nda yaz aylarını alternatif oyun platformunda en güzel şekilde geçirecek" dedi.
(MA)

22.05.2017 21:48:32 TSI
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