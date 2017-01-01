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Yıldırım'da erguvan zamanı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:48
Yıldırım'da erguvan zamanı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle ilçedeki sosyal yaşamı canlandıran Yıldırım Belediyesi'nde, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği 'Erguvan Zamanı 9' isimli gösteri izleyenleri büyüledi.
Dört farklı yaş kategorisinde, 250'den fazla halk oyunları dansçısı ile kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan folklor oyunlarını genç kuşaklara aktaran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahneye taşıdı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve çok sayıda Yıldırımlının katıldığı 'Erguvan Zamanı 9' isimli gösteride Bursa, Artvin, Aydın, Erzurum, Van, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Gaziantep, ve Trabzon yörelerine ait oyunlar ile Roman, Anadolu Ateşi, 7 Bölge 7 Yöre gösterileri Erguvan Halk Oyunları Topluluğu dansçıları tarafından sergilendi. Uzman eğitmenlerin öncülüğünde 7-10 yaş küçükler, 11-14 yaş yıldızlar, 15-21 yaş gençler ve 25 yaş üzeri yetişkinler gruplarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından asırlardan bu yana gelen kültür mozaiğini sahneye taşıyan Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun hazırladığı gösteri izleyenlerden büyük alkış topladı. Özellikle küçük grup tarafından sahnelenen Aydın yöresine ait oyun Yıldırımlıları coşturdu.
(SD-

22.05.2017 21:48:46 TSI
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