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AK Parti Bursa teşkilatı üyeleri 52 otobüs ile tarihi kongreye çıkartma yaptı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:47
AK Parti Bursa teşkilatı üyeleri 52 otobüs ile tarihi kongreye çıkartma yaptı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - AK Parti Bursa teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden yuvasına döndüğü tarihi kongreye 52 otobüslük katılımla çıkartma yaptı.
AK Parti Bursa İl ve 17 ilçe teşkilatı bütün kademelerinden üyeleri ile büyük kongreye katılım sağladı. Dün akşam saatlerinde başlayan seferlerle il ve ilçe teşkilatlarından partililer Ankara'ya hareket etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Bursa teşkilatları olarak bu tarihi günde de üzerilerine düşeni gerçekleştirerek, tüm teşkilatları ile Ankara'da hazır bulunduklarını belirtti. Tarihi kongre ile dünyaya örnek bir şekilde emanetin sahibine teslim edildiğini vurgulayan Başkan Torun, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ömrünü adadığı, 'Sevdam' dediği partisine her kademeden on binlerce dava arkadaşının sevgi gösterileri eşliğinde geri döndü. Bu kavuşma ülkesi için hizmet aşkıyla yanan AK Parti teşkilatlarına ayrı bir heyecan getirecek, daha güçlü bir Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımız hızlanacaktır. Tarihi kavuşma ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin" dedi.
(CG-AŞ-Y)

22.05.2017 21:47:48 TSI
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